Война без стратегии: Чего США и Израиль добились за месяц войны?

Уже больше месяца США и Израиль наносят удары по Ирану, а тот отвечает атаками на израильские и американские цели на всем Ближнем Востоке. На повестке захват острова Харк или наземная операция по взятию ключевых ядерных объектов. Добиться госпереворота в Иране Вашингтону и Тель-Авиву не удается.

Начиная иранскую войну, президент США Дональд Трамп перечислил угрозы, которые представляла Исламская Республика Иран с самого своего возникновения в 1979 году - деятельность иранских прокси на Ближнем Востоке, ядерная программа и производство баллистических ракет. 2 марта Трамп объявил, что операция "Эпическая ярость" запланирована на "четыре-пять недель", но ее можно продлить. Уже через 6 дней он сообщил, что Пентагон и ЦАХАЛ уничтожили ключевые элементы военной инфраструктуры Ирана, его флот и авиацию.

Войска США и Израиля в первый же день войны убили верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. Вскоре под бомбардировками погибли секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани, глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави, главком КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, глава разведки Эсмаил Хатиб и многие другие руководящие лица

Согласно информации Центкома США на Ближнем Востоке, с начала войны американские силы уничтожили 11 тыс целей в Иране, включая 150 военных кораблей.

Тем не менее, способность Ирана к сопротивлению США и Израиль подавить не смогли. Корпус стражей Исламской революции все еще наносит удары по американским целям и территориям стран, где находятся военные базы США. Признание CENTCOM о том, что США сосредоточены на ликвидации баллистических ракет, БПЛА и ВПК Ирана подтверждает отсутствие тотальной победы.

Пока США и Израиль концентрировались на убийстве руководства Исламской Республики и ликвидации "легких целей" (например, флота ИРИ), КСИР наносил удары по всем региональным военным базам США - в Катаре, ОАЭ, Ираке, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии. Кроме того, Иран поразил важнейшие энергетические объекты стран региона: газовый комплекс "Рас‑Лаффан" в Катаре, несколько НПЗ в Кувейте, объекты Saudi Aramco в Рас-Таннуре и крупное нефтехранилище ОАЭ в Фуджейре.

Наряду с ударами по нефтяным и газовым мощностям Персидского залива, сократившими производство нефти и газа, дефицит топлива в мире создало и закрытие Тегераном Ормузского пролива, через который проходит 20% экспорта нефти и 20% СПГ.

США и Израиль смогли добиться превосходства в воздухе и на воде, однако оно не предотвращает продолжающиеся атаки иранских ракет и дронов по израильским городам и странам Персидского залива.

В последнюю неделю США начали зондировать переговоры с Ираном. В Белом доме и провластных СМИ сообщали, что якобы переговорщиком от Ирана является спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а от США - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Переговоры должны состояться в Пакистане, однако иранская сторона отрицает даже факт диалога по этой теме.

Из СМИ известно, что США и Иран выдвинули друг другу требования для прекращения войны. Трамп хочет заморозки ядерной программы Ирана, закрытия ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, прекращения обогащения урана, ограничения дальности и количества иранских ракет, перехода всего урана под контроль МАГАТЭ. Иран требует закрытия американских баз на Ближнем Востоке, прекращения ударов по Ирану и его прокси, нового порядка прохода через Ормузский пролив, сохранение ядерной и ракетной программ и отмены санкций.

Турция и Пакистан прилагают активные дипломатические усилия. Исламабад хочет принять представителей Ирана и США для ведения переговоров, а Анкара готова способствовать этому. В процессе участвуют Египет и Саудовская Аравия. 29 марта главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта провели встречу в Исламабаде.

Трамп рассчитывает заключить с Ираном выгодную сделку в ближайшее время. Если этого не удастся сделать - то есть если иранцы не примут его условия, включая открытие Ормузского пролива - "мы завершим наше прекрасное пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не прикасались", написал сегодня в своей соцсети президент США.

Несмотря на поражения множества целей и ослабление руководства Ирана, издержки США и Израиля в длящейся уже месяц войне, возможно, гораздо выше. Во-первых, США получили первый в истории серьезный удар по своим военным базам, что заставляет задумываться региональные страны об альтернативных путях обеспечения собственной безопасности. Базы США сделали Саудовскую Аравию и ОАЭ не "гаванью безопасности", а мишенями.

Во-вторых, и это самое главное, Трамп не смог свергнуть режим в Иране, остановить его ядерную программу и лишить возможности наносить ответные удары.

В-третьих, война в Иране внесла раскол между США и Европой. Европейские страны отказались участвовать в войне и помогать Трампу разблокировать Ормуз, за что он обвинил Старый свет в предательстве и трусливости.

В-четвертых, в США растет недовольством Трампом. На улицах крупных городов идут многотысячные митинги, возмущены и республиканцы, и демократы, и даже сторонники и члены команды MAGA.

В-пятых, Израиль стал небезопасной страной. Одно дело сражаться с прокси, другое - получать удары баллистических и гиперзвуковых ракет по крупным городам и объектам.

Если США перейдут к наземной операции, то это будет совсем другая история с другими результатами и новыми вводными. Довольно хорошо итоги первых 30 дней войны подвел известный американский политолог Джон Миршаймер и руководство Германии.

Миршаймер считает, что Иран выигрывает эту войну, потому что у него в руках стратегически выгодные козыри: он обладает реальной способностью серьезно расшатать международную экономику, поставить под угрозу стабильность государств Персидского залива и нанести Израилю огромный ущерб, тогда как для США сценарий наземного вторжения в Иран с небольшим числом войск выглядит нереалистичным и несерьезным как военное решение.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что у войны Трампа нет четкой цели и стратегии выхода. Его шеф канцлер Фридрих Мерц заявил, что "американцы и Израиль с каждым днем все глубже втягиваются в этот конфликт", и ни у кого из них нет стратегии.

Единственное и самое очевидное в войне США и Израиля - это то, что незаконное нападение на суверенное государство привело к гибели свыше 1300 человек, и большинство из них приходится на граждан Ирана.