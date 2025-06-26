Тегеран задумался о выходе из ДНЯО

Иран может выйти из ДНЯО на фоне военной агрессии США и Израиля, сообщил член иранского парламента. Выход из договора снимет с ИРИ прописанные в документе обязанности.

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне военных действий США и Израиля, рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди, передает телеканал SNN.

"С учетом сложившихся обстоятельств членство Ирана в ДНЯО больше не имеет смысла, и, по-видимому, преобладающее мнение среди депутатов парламента именно такое - после этих событий нет причин принимать такие ограничения"

– Алаэддин Боруджерди

Выход из ДНЯО позволит Ирану не ограничиваться "мирным атомом".

"Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО"

– Алаэддин Боруджерди

Отметим, что в рамках конфликта США и Израиль не раз атаковали ядерные объекты на территории Ирана, в том числе снаряды падали на территории АЭС "Бушер".

Будет ли Иран выходить из ДНЯО?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в конечном счете Тегеран не станет отказываться от участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

"Иран вполне может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Это уже проделала Северная Корея, так что прецедент есть. Но этот ход несет в себе определенные риски: выйдя из ДНЯО, для стран-членов МАГАТЭ Иран станет изгоем, против него ополчится практически весь мир. Однако более важен другой момент: выход из ДНЯО попросту не принесет Ирану никакой выгоды в связи с актуальным состоянием его ядерной программы", - обратил внимание Владимир Сажин.

"Ядерная инфраструктура Ирана до двенадцатидневной войны прошлого года была в передовом состоянии, производила обогащенный уран вплоть до 60% обогащения и тяжелую воду. С точки зрения научной сферы и технологий Иран в ядерном аспекте занимал передовые позиции. Однако уже во время двенадцатидневной войны иранской ядерной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. Многие объекты были разрушены, многие получили серьезные повреждения, что, по оценкам специалистов-ядерщиков, затормозило развитие ядерных технологий в Иране – настолько, что восстановление этих потерь требовало от 3 до 10 лет", - сообщил востоковед.

"Сейчас же, после 30 дней второй войны США и Израиля против Ирана, состояние иранской ядерной инфраструктуры ухудшилось еще больше. И американцы, и израильтяне на протяжении месяца добивают то, что уцелело в прошлом июне. Пока рано говорить о подведении итогов новых разрушений, но ущерб уже нанесен значительный, это не вызывает сомнений. Даже если война прекратится завтра, Ирану потребуется огромное количество времени и еще большее количество денег и сил, чтобы восстановить ядерную инфраструктуру до довоенного состояния. Поэтому, конечно, парламент Ирана может принять закон о выходе ИРИ из ДНЯО, но иранской ядерной программе это ничем не поможет", - подчеркнул он.

"Потому слова Боруджерди следует воспринимать так же, как и слова иранских парламентариев о необходимости производства атомной бомбы для обеспечения безопасности Ирана. Атомная бомба – это технологически очень сложное устройство, для ее производства необходимы особые усилия и ресурсы. У Ирана нет этих ресурсов, учитывая, насколько иранское общество пронизано агентурой разведки Израиля, в том числе структуры, связанные с ядерной программой. Любой шаг в деле восстановления ядерной инфраструктуры Ирана после войны будет замечен израильтянами, а также американцами, и тогда вновь будут нанесены удары по восстанавливаемым объектам. В связи с этим перспектива выхода Ирана из ДНЯО по существу ничего не меняет. Заявление Боруджерди имеет политический характер и нацелено на давление на мировую общественность", - пояснил Владимир Сажин.

Эксперт добавил, что выход Ирана из ДНЯО не вызовет цепной реакции в международном сообществе. "Я не ожидаю, что отказ Ирана от Договора о нераспространении ядерного оружия приведет в том или ином масштабе к выходу из ДНЯО других государств. Дело в том, что все страны, которые очень хотели сделать свою атомную бомбу – я имею в виду и Израиль, и Пакистан, и Индию, и Северную Корею – уже это сделали. По данным МГАТЭ, около 30 государств являются пороговыми и в любой момент могут сделать свою атомную бомбу, включая Германию, Японию, Южную Корею, Канаду и даже Нидерланды. Они не делают этого не потому, что их сдерживает договор, а потому что не видят в этом целесообразности", - сказал он.

"Поэтому угрозы в выходе Ирана из ДНЯО нет, он ничего не изменит в целом. За странами Третьего мира ведется очень серьезное наблюдение и официально, через МАГАТЭ, и неофициально, спецслужбами крупнейших государств. Я не думаю, что кто-то последует примеру Ирана и выйдет из ДНЯО", - заключил Владимир Сажин.