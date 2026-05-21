В Турции арестовали девять человек по делу СНР

В Турции продолжается разбирательство по делу о вмешательстве в голосование Республиканской народной партии Турции (СНР). Суд принял решение арестовать 9 из 13 задержанных.

"В домах подозреваемых в Стамбуле, Анкаре, Измире, Шанлыурфе, Кахраманмараше, Килисе и Малатье проведены обыски и операции по изъятию материалов"

– Генпрокуратура Стамбула

Четыре фигуранта дела были освобождены. Они будут находиться под контролем правоохранителей до вынесения окончательного вердикта.

Отметим, что власти Турции усмотрели нарушения в состоявшемся в ноябре прошлого года съезде СНР, на котором председателем партии был избран Озгюр Озель. Пост главы партии занял ее прежний руководитель Кемаль Кылычдароглу.