В Турции арестовали девять человек по делу СНР

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девять фигурантов уголовного дела о нарушении на съезде Республиканской народной партии Турции были арестованы судом.

В Турции продолжается разбирательство по делу о вмешательстве в голосование Республиканской народной партии Турции (СНР). Суд принял решение арестовать 9 из 13 задержанных. 

"В домах подозреваемых в Стамбуле, Анкаре, Измире, Шанлыурфе, Кахраманмараше, Килисе и Малатье проведены обыски и операции по изъятию материалов"

– Генпрокуратура Стамбула 

Четыре фигуранта дела были освобождены. Они будут находиться под контролем правоохранителей до вынесения окончательного вердикта.

Отметим, что власти Турции усмотрели нарушения в состоявшемся в ноябре прошлого года съезде СНР, на котором председателем партии был избран Озгюр Озель. Пост главы партии занял ее прежний руководитель Кемаль Кылычдароглу.

