В Казахстане прошел гала-ужин в рамках "Недели турецкой кухни"

В рамках акции "Неделя турецкой кухни" в Астане состоялся торжественный гала-ужин, объединивший национальные кулинарные традиции Турции и Казахстана.

В Астане состоялся торжественный гала-ужин в рамках международной акции "Неделя турецкой кухни". Об этом сообщили в посольстве Турции в Казахстане, выступившем организатором мероприятия.

В этом году акция проходит в разных странах мира под девизом "Наследие за одним столом". Выступая на вечере, турецкий посол Мустафа Капуджу отметил, что национальная гастрономия является важным носителем культурного наследия.

Специальное меню для гостей подготовили известные шеф-повара Али Ронай, Гёкхан Челик и Хакан Доган. Они представили традиционные турецкие блюда в современной интерпретации, сделав акцент на турецко-казахском братстве.

В частности, участникам подали анатолийские и среднеазиатские манты, а классические турецкие сладости дополнили национальным казахским десертом жент.