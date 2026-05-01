В России резко вырос спрос на длительные путешествия

Число бронирований отелей и посуточного жилья сроком от 30 дней увеличилось в 2026 году на 31% по сравнению с прошлым годом.

В России спрос на долгосрочные туристические поездки вырос на 31% в годовом выражении, при этом 82% всех бронирований сроком от месяца пришлось на внутренние направления. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествия" ТАСС.

Аналитики компании заявили, что динамика спроса обусловлена не только планами на продолжительный отпуск, но и стремлением совместить удаленную работу со сменой обстановки.

Количество длительных бронирований внутри страны выросло на 22% год к году. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край со средней стоимостью ночи 9,6 тыс рублей, Санкт-Петербург и Ленинградская область за 9,2 тыс рублей, а также Крым за 10 тыс рублей.

Максимальный прирост спроса на долгосрочное проживание зафиксирован в Крыму и Краснодарском крае, где показатели увеличились на 79% и 64% соответственно.

Наиболее бюджетными российскими регионами для поездок от 30 дней стали Калмыкия со средней стоимостью ночи 5 тыс рублей, а также Омская и Саратовская области, где каждые сутки проживания обойдутся в 5,9 тыс рублей.

Доля зарубежных направлений в сегменте длительных поездок за год увеличилась с 12% до 18%.

Лидером по числу бронирований от месяца стала Абхазия, где средняя стоимость ночи составляет 9,4 тыс рублей, далее следуют Италия за 16 тыс рублей и Турция за 15,2 тыс рублей.