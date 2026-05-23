Интернет вскоре вернется в Иран

Вскоре жителям Ирана вернут доступ во всемирную сеть интернет – такое решение принял президент страны Масуд Пезешкиан, сообщили в министерстве связи страны.

"Постановление о восстановлении интернета к условиям, предшествовавшим месяцу дей (конец декабря 2025 - начало января 2026 года), было издано президентом Ирана для министерства связи"

С началом атак США и Израиля на Иран 28 февраля власти страны полностью ограничили доступ ко всемирной паутине, передает иранское государственное информационное агентство Fars.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти ИРИ выступают за диалог, однако Тегеран не готов мириться с попытками других стран диктовать свои условия или навязать капитуляцию. Война нарушает международные соглашения. Тегеран до сих пор не получил ответа на вопрос, чем мотивировано нападение на страну и почему наносятся удары по мирному населению, отметил Пезешкиан.