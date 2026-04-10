Ислам Махачев рассказал о своем следующем поединке в UFC

Боец смешанного стиля Ислам Махачев собирается провести свой следующий поединок в UFC в конце лета. Свой последний на данный момент бой он провел прошлой осенью.

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) Ислам Махачев проведет свой следующий поединок летом нынешнего года.

В интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову он подчеркнул, что пока не знает имя своего соперника, но добавил, что бой должен состояться в августе.

"Я знаю, что в августе (будет следующий бой). На 100% ещё не уверен насчёт соперника. Уже в неплохой форме"

– Ислам Махачев

Напомним, предыдущий поединок 34-летнего бойца состоялся в ноябре прошлого года. Его соперником был Джек Делла Маддалена из Австралии. Одержав над ним победу, Ислам стал новым чемпионом в полусреднем весе.