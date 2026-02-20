Ислам Махачев откроет благотворительный фонд в Дагестане

Боец MMA, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев запустит в Дагестане благотворительный фонд, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В сообщении уточняется, что планы по будущей работе Благотворительного фонда имени Ислама Махачева обсудили глава Дагестана Сергей Меликов и сам учредитель организации – Ислам Махачев.

"Фонд будет поддерживать развитие спорта и образования в Дагестане. Акцент будет сделан на поддержке детей с особенностями развития"

– пресс-служба правительства Дагестана

В ведомстве пояснили, что благодаря работе фонда дети смогут получить комфортные условия для занятий спортом, причем теми видами, которые подходят к их особенностям.

Кроме того, добавили в пресс-службе, организация будет сотрудничать с благотворительными структурами ОАЭ.