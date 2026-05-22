Израиль заявил о сохранении боеготовности в отношении Ирана

Командование ЦАХАЛ сообщает о сохранении высокого уровня боеготовности и способности при необходимости немедленно возобновить боевые действия в отношении Ирана.

В Израиле начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о готовности армии немедленно возобновить интенсивные боевые действия для ослабления Тегерана. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Эяль Замир отметил, что ЦАХАЛ продолжает отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что израильская армия будет сохранять оперативную гибкость и высокий уровень готовности в отношении Ирана.

"Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные боевые действия, чтобы еще больше ослабить иранский режим и его возможности. Мы будем поддерживать боеготовность и оперативную гибкость столько, сколько потребуется"

- Эяль Замир

Отметим, что в последние дни между Израилем и США возникла напряженность по вопросу продолжения конфликта. Если Соединенные Штаты намерены заключить сделку, то Израиль нацелен на новую военную операцию против Ирана.