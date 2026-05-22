Марко Рубио прибудет в Армению с визитом

Глава американской дипломатии Марко Рубио завтра посетит Ереван. Планируется подписание ряда соглашений.
Планируется подписание ряда соглашений между Ереваном и Вашингтоном, также будут сделаны заявления для прессы.
В конце марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что разработка соглашений по проекту транспортного коридора TRIPP перешла в заключительную стадию. Глава ведомства сообщил об успешном проведении переговоров и отсутствии претензий со стороны Ирана.