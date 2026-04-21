Взгляды Ирана и США сблизились – Эсмаил Багаи

Представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что позициии Тегерана и Вашингтона сблизились. По словам Багаи, пока это относится преимущественно к возможности преодолеть разногласия, чем к достижению соглашения.
"Взгляды сторон сошлись, но не в смысле достижения соглашения, а скорее в смысле возможности прийти к решению разногласий"
– Эсмаил Багаи
По словам Багаи, Тегеран и Вашингтон пока обсуждали только вопросы, связанные с отменой санкций против Ирана. Проблему Ормузского пролива стороны не затрагивали.
"Санкции, безусловно, являются одним из вопросов, обсуждаемых в любом диалоге с США. Требование Ирана об отмене санкций четко изложено в послании. Это наша неизменная позиция"
– Эсмаил Багаи
Как отметили в МИД Ирана, Тегеран и Вашингтон должны завершить работу над меморандумом о взаимопонимании. После этого пройдут переговоры о снятии санкций и разблокировке иранских активов.