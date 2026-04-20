Иран и США подтвердили участие в новом раунде переговоров в Исламабаде – СМИ

По сообщениям СМИ, Иран и США официально подтвердили свое участие в переговорах на территории Пакистана. Очередной раунд переговоров двух стран может начаться утром 22 апреля.

В Пакистане заявили, что Иран и США подтвердили готовность принять участие в новом раунде переговоров в Исламабаде. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно данным издания, власти Пакистана получили уведомление, что спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс приедут в Исламабад утром 22 апреля. Прибытие делегаций для продолжения диалога ожидается в ближайшее время.

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов, хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось. Иранская сторона до этого откладывала решение об участии в переговорах из-за давления со стороны

Ранее телеканал CNN сообщил, что второй раунд американо-иранских переговоров может состояться в среду утром 22 апреля. При этом, по информации источников канала Al-Hadath, делегации Ирана и США рассчитывают прибыть в Исламабад для участия во встрече одновременно уже сегодня.