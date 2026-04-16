Сочи тряхнуло на 3,7

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"
Небольшое землетрясение произошло в понедельник днем в Сочи. По данным сейсмологов, его магнитуда достигала 3,7.

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня, 20 апреля, днем в Сочи, информация опубликована на сайте кубанского Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.

Согласно сообщению ведомства, магнитуда землетрясения составила 3,7. Оно случилось в 13.34 по московскому времени. Глубина залегания очага – 6,5 км.

По информации оперштаба Краснодарского края, никаких разрушений в результате землетрясения не произошло. В структуре уточнили, что объекты инфраструктуры в Сочи функционируют в штатном режиме.

