В Совбезе РФ подсчитали цену еврочленства Армении

Принятие Армении в "большую европейскую семью", к чему так стремится нынешнее руководство страны, обойдется ей как минимум в 23% ВВП, а введение системы таможенного контроля ЕС заберет еще 7,7% ВВП, подсчитали в Совбезе РФ.

Процедура вступления в Евросоюз не только сложная, но и недешевая – так, Армении, которая разрывается между ЕАЭС и ЕС, по самым скромным расчетам она обойдется как минимум около 23% ВВП, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

"В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда на 10,5 п. п. и рост инфляции на 22,6 п. п. приведут к значительному снижению уровня жизни"

- Алексей Шевцов

И это еще не все "прелести", которые прочувствует на себе население страны: внутреннее потребление упадет более чем на 20%, а вот цены на энергоносители, в том числе природный газ, будут неуклонно расти, отметил чиновник, передает ТАСС.

Свой кусок валового внутреннего продукта страны, а это 7,7%, потребует и система европейского таможенного контроля.

Никуда не денутся и другие европейские стандарты, к которым тоже придется приспосабливаться – это квотирование рынка ЕС для армянских товаров, и соответствие их европейским стандартам, а это – дополнительные траты, напомнил заместитель секретаря СБ РФ.

При этом в стране будет запрещен свободный транзит товаров. В результате ВВП Армении прогнозируемо снизится, инфляция "прибавит" 8,3 п. п., а безработица - 4,1 п. п.

Потенциальное введение визового режима с Россией и Ираном, которого потребует руководство ЕС, резко сократит приток туристов, а эта сфера приносит бюджету страны около 13,5% доходов. В туризме в Армении занята почти четверть официально работающего населения страны, которое останется без работы, завершил мрачную картину Алексей Шевцов.