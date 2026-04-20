EAPCA осудил антиазербайджанские резолюции Бельгии и Нидерландов

Совет Евро-атлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) решительно осудил антиазербайджанские резолюции, принятые парламентами Бельгии и Нидерландов.

Евро-Атлантический Партнерский Совет Азербайджанцев (EAPCA) выступил с резким осуждением антиазербайджанских резолюций, которые были приняты 16 апреля парламентами Бельгии и Нидерландов. Генеральный секретарь совета Сахиль Гасымов подписал официальное заявление, в котором выразил решительный протест против действий со стороны Бельгии и Нидерландов.

В тексте заявления EAPCA подчеркивается необходимость соблюдения принципов объективности, правовой обоснованности и сбалансированного подхода при оценке международных событий со стороны парламентов этих стран.



"Подобные действия являются неприемлемыми, поскольку они усиливают напряженность в регионе и создают серьезную угрозу миру и стабильности. Азербайджан неоднократно заявлял о своей приверженности принципам добрососедства и взаимного уважения"



— заявление

В совете отметили, что авторы резолюций полностью проигнорировали реальные шаги Баку и Еревана навстречу миру на Южном Кавказе. В связи с этим EAPCA призвал парламенты Бельгии и Нидерландов пересмотреть свои позиции и проявить справедливый, взвешенный подход к ситуации в регионе.

Отмечается, что само правительство Нидерландов не поддерживает принятую резолюцию. Об этом местным депутатам прямо заявил министр иностранных дел страны Том Берендсен.

Напомним, 16 апреля парламенты Бельгии и Нидерландов приняли документы, направленные против территориальной целостности Азербайджана. После этого, 20 апреля, министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов этих государств, чтобы заявить им решительный протест и указать на абсолютную недопустимость подобных заявлений.