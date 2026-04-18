МИД Азербайджана вызвал послов Бельгии и Нидерландов

Послы Бельгии и Нидерландов вызваны в МИД Азербайджана из-за резолюций парламентов этих стран, направленных против территориальной целостности республики. Дипломатам выражен решительный протест.

Министерство иностранных дел Азербайджана официально осудило принятие парламентами Бельгии и Нидерландов документов, направленных против территориальной целостности страны, а также текущего мирного процесса между Баку и Ереваном.

В связи с резолюциями от 16 апреля 2026 года послы обоих государств Жюльен де Фрепон и Мариан де Йонг были вызваны в МИД, где им заявили о недопустимости любых попыток подрыва суверенитета Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные утверждения в принятых документах являются грубым нарушением международного права. Азербайджанская сторона категорически не согласна с заявлениями о нарушении границ Армении и сообщениями о незаконных задержаниях армянских граждан.

"Послам было заявлено, что неприемлемые утверждения, содержащиеся в принятых документах, представляют собой грубое нарушение международного права и явное посягательство на верховенство закона. Азербайджанская сторона также решительно отвергла недостоверные ссылки касательно суверенных территорий страны, обвинения в нарушении территориальной целостности Армении, а также заявления о якобы незаконных арестах лиц армянского происхождения"

- МИД Азербайджана

В министерстве указали на явное противоречие в действиях коллег из Бельгии и Нидерландов, так как их резолюции появились сразу после недавних переговоров представителей азербайджанской и армянской сторон.

"Кроме того, до сведения послов было доведено, что принятие данных документов является особенно парадоксальным, поскольку это совпало с недавней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении"

- МИД Азербайджана

Баку также призвал власти Бельгии и Нидерландов остановить работу антиазербайджанских групп в своих парламентах. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.