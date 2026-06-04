Рахман Мустафаев: вместе с Россией, Турцией и Ираном мы сделаем Южный Кавказ благополучным

Посол Азербайджана в России подтвердил настрой республики на взаимодействие с соседними странами. Он отметил, что это сотрудничество поможет превратить Южный Кавказ в безопасный и благополучный регион.

Азербайджан рассматривает развитие отношений с соседями как один из ключевых приоритетов своей внешней политики и важнейшее условие безопасности и развития Южного Кавказа. Об этом заявил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев в ходе сессии "Платформа "3+3": общие вызовы и стратегическое партнерство" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Приоритетность отношений с нашими соседями – это наша фундаментальная установка, это первый внешний контур нашей безопасности и нашего развития"

– Рахман Мустафаев

Глава дипмиссии подчеркнул, что у региональных стран есть все возможности для того, чтобы превратить Южный Кавказ в безопасный и благополучный регион.

"Мы верим в потенциал Южно-Кавказского региона. Убеждены, что страны Южного Кавказа и наши ближайшие соседи – Россия, Турция и Иран – с нашими совместными усилиями сделают его безопасным и благополучным"

– посол АР в России

Он добавил, что для Азербайджана это не только политический принцип, но и конкретные действия.

"Азербайджан реальными делами, своими инвестициями показывает, что мы настроены на взаимодействие и сотрудничество"

– глава дипмиссии