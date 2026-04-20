Фрукты и овощи в Грузии подорожают этим летом

Грузия рискует остаться в сезон без доступных овощей и фруктов. В Ассоциации фермеров предупредили о неминуемом росте цен.
Овощи и фрукты в Грузии в этом году подорожают, сообщил замглавы Ассоциации фермеров Рати Кочламазашвили BMG.
Цены увеличатся в связи с увеличением себестоимости продукции: дорожают топливо, вода и электричество, удобрения.
"Также выросли расходы на рабочую силу, и, к сожалению, ожидается дальнейший рост зарплат. Все это давит на себестоимость, поэтому рост цен на продукцию неизбежен"
– Кочламазашвили
Он отметил, что грузинский картофель в себестоимости уже подорожал на четверть.
Ожидается также рост цен на импортные фрукты и овощи.