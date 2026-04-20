Вестник Кавказа

Фрукты и овощи в Грузии подорожают этим летом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия рискует остаться в сезон без доступных овощей и фруктов. В Ассоциации фермеров предупредили о неминуемом росте цен.

Овощи и фрукты в Грузии в этом году подорожают, сообщил замглавы Ассоциации фермеров Рати Кочламазашвили BMG.

Цены увеличатся в связи с увеличением себестоимости продукции: дорожают топливо, вода и электричество, удобрения.

"Также выросли расходы на рабочую силу, и, к сожалению, ожидается дальнейший рост зарплат. Все это давит на себестоимость, поэтому рост цен на продукцию неизбежен"

– Кочламазашвили

Он отметил, что грузинский картофель в себестоимости уже подорожал на четверть.

Ожидается также рост цен на импортные фрукты и овощи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
760 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.