Цены в кафе в Грузии могут взлететь на 15% летом

В Ассоциации рестораторов Грузии предупредили, что цены в грузинских кафе могут возрасти на 15% в связи с запретом на одноразовый пластик, который вступит в силу с 1 июля.

"Для заведений, которые работают только на доставку, это будет особенно болезненно. В итоге платить придется клиенту: любое подорожание ляжет на его плечи"

– соучредитель ассоциации Шота Бурджанадзе

Грузинский общепит не сможет доставлять еду в одноразовых пластиковых контейнерах и стаканах, также запрет вводится на напитки в пластиковых бутылках. Нарушителям грозят штрафы: за первое нарушение штраф в размере 1000 лари ($370), при повторном – 2000 лари.

Ранее в министерство охраны окружающей среды Грузии подтвердили, что запрет на пластик для общепита начнет действовать этим летом.