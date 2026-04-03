"Джордж Буш" прибыл на Ближний Восток

Авианосец "Джордж Буш" направился на Ближний Восток, чтобы усилить американскую группировку в регионе. Он станет третьим авианесущим крейсером в составе сил, участвующих в операции против Ирана.

"Авианосец класса "Нимиц" "Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля"

– Центральное командование США

Отметим, что на Ближнем Востоке действуют два авианосца ВМС США "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд". Всего США располагают 11 судами подобного типа.