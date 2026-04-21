Мир с Баку повысил способность Еревана противостоять внешним вызовам – Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал о влиянии парафирования мирного договора с Азербайджаном на способность Армении бороться с угрозами извне.

Парафирование мирного договора между Баку и Ереваном в Вашингтоне в августе прошлого года положительно повлияло на то, как Армения справляется с внешними вызовами, такую оценку азербайджано-армянскому миру дал секретарь Совбеза РА Армен Григорян в ходе Дельфийского экономического форума, который проходит в Греции.

Он пояснил, что армянские власти ведут активную работу над достижением полного мира, причем на фоне резко обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.

Секретарь СБ Армении подчеркнул, что Армения уже близка к заключению мирного соглашения с Азербайджаном. Он констатировал, что подписание Вашингтонской декларации стало источником реального мира в регионе.

"Это также повысило наши возможности противостоять вызовам, обусловленным региональными конфликтами, которые оказывают на нас негативное воздействие"

– Армен Григорян

Он добавил, что сотрудничество Азербайджана и Армении в экономике помогло стабилизировать ситуацию на армянском энергетическом рынке, которую не ухудшил даже значительный рост мировых цен на нефть из-за закрытия Ормузского пролива.