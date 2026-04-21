Ильхам Алиев: обмен визитами между Азербайджаном и Арменией способствует нормализации

Взаимные визиты и встречи между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении способствуют нормализации. Также между странами начались торговые отношения, рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о процессе нормализации между Баку и Ереваном в заявлении для прессы с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Взаимные визиты представителей Азербайджана и Армении способствуют нормализации обстановки. С момента подписания Совместной декларации в Белом доме произошло много событий. Начались торговые отношения, в частности, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению"

– Ильхам Алиев

Напомним, декларация была подписана лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа прошлого года.