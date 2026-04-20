Хикмет Гаджиев и Армен Григорян встретятся в Греции

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян примут участие в панельной дискуссии на экономическом форуме в Греции.

Завтра помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретятся в рамках панельной дискуссии, которая пройдет в ходе экономического форума в Греции. О мероприятии сообщила пресс-служба СБ РА.

Форум состоится в городе Дельфы в Греции. Панельная дискуссия, в которой будут участвовать Хикмет Гаджиев и Армен Григорян, называется "Стратегические разделительные линии: Управление конфликтами и формирование устойчивости в зоне восточного соседства Европы".

Во встрече, кроме представителей Азербайджана и Армении, примут участие также советник по вопросам нацбезопасности премьер-министра Греции Танос Докос и помощник президента Молдавии по вопросам нацбезопасности Станислав Секриеру.