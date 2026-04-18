Вестник Кавказа

В МИД РФ рассказали о подготовке к форуму "Россия — Исламский мир"

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ оказывает содействие в подготовке форума "Россия — Исламский мир" в Казани. Откроются консульские пункты, а также будет введена упрощенная визовая процедура.

Российский дипломат Гайдар Гамзатов, курирующий ближневосточное направление в МИД РФ, рассказал о ходе подготовки к форуму "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". По словам Гамзатова, МИД страны активно содействует организации мероприятия. 

"МИД, как и в предыдущие годы, оказывает всестороннюю поддержку организации форума, задействуем по возможности наши диппредставительства за рубежом. Участвуем в пригласительной кампании"

– Гайдар Гамзатов

По словам дипломата, участники смогут попасть на мероприятие по упрощенной визовой процедуре. Также будут запущены круглосуточные консульские пункты в столичных аэропортах, а также в аэрогавани в Казани. 

Также в МИД намерены оказать поддержку работникам медийной сферы, которые прибудут освещать мероприятие. 

Напомним, что Казань будет принимать XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум" с 12 по 17 мая.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
690 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.