В МИД РФ рассказали о подготовке к форуму "Россия — Исламский мир"

МИД РФ оказывает содействие в подготовке форума "Россия — Исламский мир" в Казани. Откроются консульские пункты, а также будет введена упрощенная визовая процедура.

Российский дипломат Гайдар Гамзатов, курирующий ближневосточное направление в МИД РФ, рассказал о ходе подготовки к форуму "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". По словам Гамзатова, МИД страны активно содействует организации мероприятия.

"МИД, как и в предыдущие годы, оказывает всестороннюю поддержку организации форума, задействуем по возможности наши диппредставительства за рубежом. Участвуем в пригласительной кампании"

– Гайдар Гамзатов

По словам дипломата, участники смогут попасть на мероприятие по упрощенной визовой процедуре. Также будут запущены круглосуточные консульские пункты в столичных аэропортах, а также в аэрогавани в Казани.

Также в МИД намерены оказать поддержку работникам медийной сферы, которые прибудут освещать мероприятие.

Напомним, что Казань будет принимать XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум" с 12 по 17 мая.