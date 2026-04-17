В МИД РФ рассказали о состоянии отношений между Россией и США

Диалог между Россией и США частично возобновлен, но до нормализации двусторонних отношений еще далеко, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования министерства иностранных дел России Алексей Дробинин.

"Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до нее все еще далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, что можно назвать некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена"

– Алексей Дробинин

Если в конце срока правления Байдена связи Вашингтона и Москвы "были практически полностью оборваны" по инициативе американской стороны, то при президенте США Дональде Трампе ситуация изменилась, глава Белого дома и его доверенные лица, уполномоченные вести дела с Россией, демонстрируют настрой на переговорное урегулирование кризиса вокруг Украины, отметил дипломат.

При этом, продолжил представитель МИД РФ, практические шаги США "вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка". Он напомнил о санкциях против России, поддержке киевского режима, агрессии против Венесуэлы и Ирана. "Все это также приходится учитывать", - добавил он.

Дипломат сообщил также в интервью для сербской газеты "Политика", что Вашингтон в рабочих контактах с Москвой подтверждает приверженность своей части договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже на Аляске.

"В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей"

– Алексей Дробинин

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что российская сторона остается привержена анкориджским договоренностям.