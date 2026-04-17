Лавров: США пора определяться с будущим экономических связей с Россией

Несмотря на то, что у России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, уже назрел разговор с США о будущем экономических связей с Россией, заявил в Анталье Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сегодня выступил на специальной сессии 5-го Дипломатического форума (ADF- 2026), проходящего в Конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек в провинции Анталья, четко обозначив позиции России в развитии дальнейших отношений с США и дипломатическим решением кризиса на Украине.

Глава МИД РФ в своем выступлении отметил, что у России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, однако уже назрел разговор о том, как в Вашингтоне видят будущее экономических отношений с Москвой, передает РИА Новости.

Американцы постоянно говорят о безграничном поле для взаимовыгодного взаимодействия, которое пока сдерживает лишь завершение конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом высказался за диалог между двумя странами, отметил российский дипломат.

Сейчас перед США стоит задача энергетического доминирования, и администрация Белого дома постоянно утверждает, что взаимовыгодное взаимодействие с Россией возможно только после решения вопросов с Украиной, однако обсуждать вопросы о будущем экономических отношений нужно уже сейчас.

"Задача энергетического доминирования США, она поставлена. Тем не менее, я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия"

- Сергей Лавров

Что касается мирных переговоров с Украиной, Россия не уходит от них, однако само киевское руководство к конструктивной беседе пока не готово: когда кто-то созреет, пусть предлагают, а Россия, со своей стороны, посмотрит, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня, - отметил российский министр.

Именно поэтому вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия готова вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ.

"Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле… Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет"

- Сергей Лавров