Вестник Кавказа

Лавров призвал не игнорировать Сирию и Палестину на фоне ситуации с Ормузом

Лавров призвал не игнорировать Сирию и Палестину на фоне ситуации с Ормузом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил о сложных процессах в Сирии, которые нельзя упускать из внимания на фоне ситуации с Ормузским проливом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество продолжать следить за событиями в Сирии и Палестине, несмотря на проблему с Ормузским проливом. 

“Когда мы смотрим на происходящее в Ормузском проливе, я бы очень не хотел, чтобы мы упускали из виду палестинскую проблему. Кстати, в Сирии очень непростые процессы идут"

– Сергей Лавров 

Лавров отметил, что израильское руководство в лице премьера страны Биньямина Нетаньяху объявило о рождении новой государственности Израиля. В частности, речь шла о больших прилегающих территориях. 

По словам главы дипведомства, дипломатическая и политическая элита стран не должна фокусироваться только на одной проблеме, которая является главной темой медиа. Как отметил глава МИД, за этим может стоять сознательно сконструированный фокус на одной теме.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.