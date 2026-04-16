Лавров призвал не игнорировать Сирию и Палестину на фоне ситуации с Ормузом

Сергей Лавров заявил о сложных процессах в Сирии, которые нельзя упускать из внимания на фоне ситуации с Ормузским проливом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество продолжать следить за событиями в Сирии и Палестине, несмотря на проблему с Ормузским проливом.

“Когда мы смотрим на происходящее в Ормузском проливе, я бы очень не хотел, чтобы мы упускали из виду палестинскую проблему. Кстати, в Сирии очень непростые процессы идут"

– Сергей Лавров

Лавров отметил, что израильское руководство в лице премьера страны Биньямина Нетаньяху объявило о рождении новой государственности Израиля. В частности, речь шла о больших прилегающих территориях.

По словам главы дипведомства, дипломатическая и политическая элита стран не должна фокусироваться только на одной проблеме, которая является главной темой медиа. Как отметил глава МИД, за этим может стоять сознательно сконструированный фокус на одной теме.