Лавров: ОДКБ – одна из основ безопасности Евразии

Россия видит потенциал в Организации Договора о коллективной безопасности стать одной из основ равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии, соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в ходе проведения заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Он отметил, что ОДКБ занимает определенное лидерство на международной арене, поскольку отстаивает универсальные нормы международного права, в том числе – право на суверенное равенство стран мира.

Также, Лавров подчеркнул, что Организация всячески будет препятствовать всем возможным попыткам подорвать эти нормы международного права и подорвать "попытки насадить беззаконие в мировых делах".

"РФ будет на этой основе совместно активно участвовать в процессе выработки контуров будущей архитектуры равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии. И ОДКБ мы видим как структуру, которая могла бы стать одной из несущих опор такой архитектуры безопасности"

— Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что деятельность ОДКБ нельзя ни в какой мере назвать к кому бы ни было враждебной и она не имеет в своей основе агрессивные устремления.

В этой связи, Организация Договора о коллективной безопасности открыта к диалогу с западными коллегами, в частности, с НАТО.

"О конструктивном настрое нашей организации свидетельствует опыт, который мы с момента создания ОБСЕ активно внедряли в диалог с западными нашими коллегами. Именно ОДКБ высказалась за диалог с Североатлантическим альянсом"

— Сергей Лавров