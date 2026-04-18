Лавров назвал главную цель инициаторов дестабилизации на Ближнем Востоке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что хаос на Ближнем Востоке выгоден тем странам, которые стремятся к расколу в исламском мире. Это важно учитывать при планировании работы ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах третьих стран внести раскол в исламский мир. По словам Лаврова, эту цель преследуют страны, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.  

"Нет никаких сомнений, что те, кто всячески пытается этот хаос поддерживать, имеют в качестве одной из не самых маловажных целей углубление раскола в исламском мире. Это абсолютно очевидно"

– Сергей Лавров 

По словам главы дипведомства, это обстоятеьство является важным фактором при планировании деятельности ОДКБ. 

"И нашей организации (ОДКБ - прим. ТАСС), как состоящей в значительной степени из наших мусульманских коллег, это надо иметь в виду в своих практических проектах и программах"

– Сергей Лавров

745 просмотров

Вам может быть интересно

