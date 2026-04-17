Шариф и Пезешкиан обсудили Ближний Восток

Сегодня вечером председатель правительства Пакистана Шахбаз Шариф провел телефонные переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Беседе прошла на фоне неофициальной информации об отказе Ирана от второй встречи с США в Исламабаде.

Шариф через свои соцсети рассказал о состоявшемся диалоге с Пезешкианом, отметив, что разговор прошел конструктивно и в теплой атмосфере. Его темой стала общая ситуация на Ближнем Востоке, включая текущее перемирие между США и Ираном.

Также председатель правительства Пакистана изложил президенту Ирана результаты своих личных переговоров с руководством Турции, Катара и Саудовской Аравии, прошедших на этой неделе в ходе Антальского дипломатического форума.

Шахбаз Шариф добавил, что Исламабад по-прежнему настроен на выполнение посреднической функции в организации мирного диалога между Тегераном и Вашингтоном.