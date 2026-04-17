Иран неофициально отказался от встречи с США в Исламабаде

Хотя официальные лица Исламской Республики пока не делают никаких определенных заявлений, иранские медиа уже информируют об отмене второго раунда переговоров с США в Исламабаде из-за отсутствия у встречи каких-либо перспектив продвижения к мирной сделке.

Иранские СМИ сегодня вечером пишут о нежелании Тегерана отправлять переговорщиков в Исламабад для второй встречи с представителями США по подготовке мирного соглашения. В качестве причины в первую очередь названы нереалистичные требования американской стороны.

Так, IRNA со ссылкой на мнения иранских высокопоставленных чиновников пишет, что желания Вашингтона не имеют под собой оснований и неприемлемы для Тегерана. Кроме того, иранское руководство недовольно постоянными переменами в американской позиции и блокадой морского сообщения Ирана с миром.

В связи с этим Тегеран считает попросту бессмысленной новую встречу с американскими переговорщиками, которые, по данным СМИ США, уже направляются в Исламабад.

Эту информацию косвенно укрепил пресс-секретарь МИД ИРИ Эсмаил Багаи, заявивший, что морская блокада Исламской Республики равнозначна военным преступлениям и преступлениям против человечности, поскольку из-за нее страдают все иранские граждане.

Багаи указал, что морской блокадой Вашингтон подорвал временное соглашение о перемирие с Тегераном.