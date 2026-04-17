Иран выдвинул условие для новых переговоров с США

Иран не готов к личным встречам с представителями США во время морской блокады, информируют иранские источники, отмечая продолжение диалога двух стран через посредничество дипломатов Пакистана.

Иранские СМИ пишут, что Тегеран намерен отправить делегацию переговорщиков в Исламабад для встречи с американскими дипломатами только после того, как США обеспечат деблокаду Ормузского пролива.

Напомним, что в настоящее время Ормузский пролив полностью закрыт для кораблей любых стран: военный флот США не пропускает суда, направляющиеся в Иран или из Ирана, а Корпус стражей Исламской революции зеркально блокирует проход всех остальных судов.

Ормузский пролив был непродолжительное время открыт с иранской стороны благодаря соглашению Израиля и Ливана о прекращении огня, однако президент США Дональд Трамп принял решение о сохранении американской блокады пролива и всех остальных вод Исламской Республики, после чего КСИР вновь запретил судоходство у иранских берегов.

Как пишет Tasnim, Тегеран несколько дней пытался добиться от Вашингтона выполнения условия о деблокаде пролива, используя как канал связи посредничество Пакистана. Также этот канал использовался для продолжения дискуссий по всем составляющим потенциальной мирной сделки.

Поскольку США сегодня еще раз высказали намерение продолжать блокировать морское сообщение с Ираном, иранская сторона передала через Исламабад отказ от очных встреч на время этой блокады.

Вашингтон, в свою очередь, планирует встретиться с иранскими переговорщиками в Исламабаде уже завтра. Дональд Трамп сообщил об отправке американской делегации в Пакистан.

Американские СМИ утверждают, что иранская делегация прибудет в Исламабад не позднее вторника, а в среду будет сделано заявление о продлении перемирия между США и Ираном.