Трамп обвинил Иран в нарушениях, но отправил переговорщиков в Исламабад

Уже завтра в Исламабаде должен состояться новый раунд ирано-американских переговоров. Американский лидер Дональд Трамп обвиняет Иран в нарушении условий перемирия и тем не менее не отказывается от сохранения режима прекращения огня – по его распоряжению в Пакистан летят переговорщики высокого уровня для встречи с делегацией Тегерана.

Президент США Дональд Трамп всерьез настроен на достижение дипломатического решения иранской проблемы, несмотря на повторную блокаду Ормузского пролива – об этом он сам написал сегодня в своих соцсетях. Также он анонсировал второй раунд переговоров с Ираном в Исламабаде, запланированный на понедельник 20 апреля.

Прежде всего Трамп обратил внимание своих подписчиков в Truth Social на нарушение иранской стороной условий перемирия – обстрелы нескольких кораблей при попытке пересечения Ормузского пролива.

"Иран решил вчера пострелять пулями в Ормузском проливе – это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из них были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании"

– Дональд Трамп

Тем не менее, США пока не намерены отказываться от перемирия и возобновлять боевые действия с Ираном (напомним, введенное 8 апреля перемирие заканчивается 22 апреля). В связи с этим уже сегодня американские переговорщики возвращаются в Исламабад, чтобы продолжить в понедельник интенсивный диалог с Тегераном, начатый 11 апреля.

При этом он не уточнил состав американской команды переговорщиков. СМИ и чиновники сообщают на этот счет противоречивые сведения. Так, министр энергетики США утверждает в интервью CNN, что команда сохранена в прежнем составе и руководить переговорами будет по-прежнему вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время New York Post пишет, что Вэнс останется в Вашингтоне, а в Пакистан летят только стандартные переговорщики Администрации Трампа – спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

ABC News со ссылкой на постпреда США при ООН Майка Уолтца также информирует об отправке Джей Ди Вэнса в Исламабад.

Завершая сегодняшнее заявление по Ирану, Дональд Трамп вновь пообещал уничтожить транспортную и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики, если мирная сделка Тегерана и Вашингтона не будет заключена. По его словам, это уже должны были сделать предыдущие президенты США за 47 лет, прошедших со дня исламской революции в Иране.

Исламабад подтверждает скорые переговоры представителей Ирана и США: в Исламабаде резко усилены меры безопасности, прекращена работа общественного и грузового транспорта, ограничен въезд в район правительственных зданий, где на прошлой неделе прошла первая после перемирия ирано-американская встреча.