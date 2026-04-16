Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Тегеран пересмотрел решение об открытии Ормузского пролива после заявления Трампа об отказе снять блокаду иранских портов. Власти ИРИ снова вернули военный контроль над проливом.

Власти Ирана восстановили режим ограниченного прохода через Ормузский пролив на фоне отказа США снять блокаду портов ИРИ, сообщил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"К сожалению, США продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил"

– Эбрахим Зольфагари

Как отметили в военном командовании Ирана, пролив будет оставаться под контролем армии ИРИ, пока Вашингтон не даст зеленый свет для коммерческих судов, которые направляются в порты Исламской Республики.

Отметим, что Тегеран ранее разрешил свободный проход через Ормузский пролив. Лидер США Дональд Трамп приветствовал это решение, однако отказался снять блокаду иранских портов.