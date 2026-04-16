Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Власти Ирана восстановили режим ограниченного прохода через Ормузский пролив на фоне отказа США снять блокаду портов ИРИ, сообщил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"К сожалению, США продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил"
– Эбрахим Зольфагари
Как отметили в военном командовании Ирана, пролив будет оставаться под контролем армии ИРИ, пока Вашингтон не даст зеленый свет для коммерческих судов, которые направляются в порты Исламской Республики.
Отметим, что Тегеран ранее разрешил свободный проход через Ормузский пролив. Лидер США Дональд Трамп приветствовал это решение, однако отказался снять блокаду иранских портов.