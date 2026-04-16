Иран установил новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иранские военные установили новые правила прохода судов через Ормузский пролив, согласно которым движение отныне возможно исключительно с разрешения и под наблюдением Тегерана.

КСИР заявили, что проход любых судов через Ормузский пролив теперь допускается исключительно под наблюдением и с одобрения Тегерана. Соответствующее сообщение командования Военно-морских сил организации приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно опубликованной информации, пересечь Ормузский пролив смогут только гражданские корабли. Для этого экипажам придется предварительно запрашивать и получать соответствующее разрешение от властей исламской республики.

"Данные меры принимаются в рамках соглашения о перемирии, а также вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане"

— IRIB

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что благодаря началу перемирия в Ливане навигация в Ормузском проливе будет осуществляться беспрепятственно на протяжении всего режима прекращения огня.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за открытие маршрута. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада Ирана со стороны Вашингтона сохранится вплоть до окончательного урегулирования конфликта. Кроме того, Трамп добавил, что иранские власти согласились больше никогда не перекрывать Ормузский пролив.