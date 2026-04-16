Трамп добился перемирия в Ливане: шаг к миру или хрупкая пауза?

Президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, достигнутом после его прямых переговоров с лидерами стран. Соглашение вступило в силу в полночь с 16 на 17 апреля 2026 года по местному времени, открывая окно для дальнейших мирных усилий.

Трамп объявил о мире

Президент США Дональд Трамп лично провел телефонные беседы с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Я только что имел прекрасные беседы с Глубокоуважаемыми Президентом Ливана Жозефом Ауном и Премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Эти два лидера согласились ради достижения МИРА между их странами формально объявить 10-дневное ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ", — написал он в Truth Social.

Это стало возможным после первых за 34 года официальных переговоров представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне. Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну координировать усилия по долгосрочному миру. Он также пригласил Ауна и Нетаньяху в Белый дом.

Конфликт обострился в марте 2026 года на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против "Хезболлы", союзника Тегерана, нанеся удары по Бейруту и приграничным районам. По ливанским данным, погибли около 2200 человек, включая гражданских; Израиль сообщил о 1700 ликвидированных боевиках "Хезболлы". ЦАХАЛ зашел на 7-10 км вглубь территории Ливана.

Реакция сторон конфликта

"Хезболла" согласилась на перемирие с оговорками. Депутат Ибрагим аль-Мусави заявил AFP: "Мы в "Хезболле" будем осмотрительно соблюдать перемирие при условии, что это будет полноценное прекращение боевых действий против нас, и что Израиль не воспользуется им, чтобы совершать убийства". Он поблагодарил Иран за давление на США и Израиль, отметив, что Тегеран требовал перемирия как условие для разблокирования Ормузского пролива.

Спикер ливанского парламента Набих Берри (движение "Амаль", союзник "Хезболлы") подчеркнул: пока израильские войска в Ливане, жители имеют право на сопротивление, а ЦАХАЛ не должен свободно перемещаться по ливанской земле.

Биньямин Нетаньяху в видеообращении назвал перемирие шансом на "историческое мирное соглашение", с ключевым требованием — разоружение "Хезболлы". Израиль отверг полный вывод войск, сохранив 10-километровую буферную зону.

Госдеп США подтвердил договоренность: после перемирия Ливан предотвратит атаки "Хезболлы" и других групп: "Все стороны признают, что ответственность за суверенитет и национальную оборону Ливана лежит исключительно на силах безопасности Ливана; никакая другая страна или группировка не имеет прав на то, чтобы быть гарантом суверенитета Ливана".

Ливанская армия призвала беженцев не возвращаться на юг, пока не вступит в силу перемирие, и избегать неразорвавшихся боеприпасов.

Нарушения и первые инциденты

Уже в первые часы перемирия Израиль был обвинен в нарушениях. Ливанское агентство NNA сообщило об артиллерийских обстрелах Хияма и Дбейбина, включая пулеметный огонь. Армия Ливана подтвердила: ЦАХАЛ атаковала приграничные зоны, что привело к жертвам. Это второй инцидент с начала суток. Накануне ЦАХАЛ нанесла удары по объектам "Хезболлы", и Нетаньяху созвал военный кабинет.

Международная реакция

Другие игроки приветствовали перемирие в Ливане. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку режиму прекращения огня, но озвучил опасения о его нарушении.

"Я также выражаю свою озабоченность тем, что оно уже может быть подорвано продолжением военных операций. Требую безопасности для гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем. "Хезболла" должна отказаться от оружия. Израиль должен уважать ливанский суверенитет и прекратить войну", - написал он в соцсети Х.

Кремль поддержал перемирие. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "безусловно приветствует" решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль выразил благодарность США "за их усилия как посредника". "Следует приветствовать заявленное президентом США Трампом 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. Оно может дать важную передышку людям по обе стороны границы", - говорится в заявлении немецкого министра. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывал Нетаньяху начать прямой диалог с руководством Ливана.

Связь с переговорами в Исламабаде

Перемирие связано с переговорами США-Иран в Исламабаде, поскольку Тегеран требовал его для деблокады Ормузского пролива. Reuters отмечает: сделка с Ираном возможна уже скоро, Трамп готов к компромиссам. Вероятно, президент США оказал давление на Нетаньяху, чтобы военная операция в Ливане не использовалась Ираном как повод к продолжению блокады Ормузского пролива, что в свою очередь положит крест на переговорах о полном прекращении боевых действий между США и ИРИ.

План обеспечить перемирие между Израилем и Ливаном уже сработал: глава МИД Ирана Аббас Аракчи час назад подтвердил, что Корпус стражей Исламской революции прекращает блокаду Ормузского пролива на время прекращения огня между ЦАХАЛ и "Хезболлой".

Перемирие — дипломатический успех Трампа, который засчитал себе "десятое" урегулирование конфликта. Оно дает передышку Ливану в гуманитарном кризисе и шанс на демаркацию границы, как обсуждалось в Вашингтоне. Однако хрупкость очевидна: без разоружения "Хезболлы", вывода войск и гарантий от Ирана риски эскалации высоки. Так же, как и в Газе, Израиль может всегда сослаться на то, что "Хезболла" не разоружена и в любой момент возобновить военные действия. К тому моменту Дональду Трампу надо успеть договорится с Ираном.

После неудачной кампании в Иране Трампу требуется добиться той или иной компенсации. Мир в Ливане выглядит куда привлекательнее, чем повторение венесуэльской операции на Кубе - в кубинском случае успех не гарантирован, а мировое сообщество не станет выражать такую же признательность, как за перемирие в Ливане.