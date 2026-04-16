Ормузский пролив открыт – Иран

Власти Ирана сообщили о полном открытии Ормузского пролива – проход по этой важнейшей транспортной артерии теперь полностью свободен для коммерческих судов.

Движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снова открыто, такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период действия режима прекращения огня по скоординированному маршруту, ранее объявленному Организацией портов и морского судоходства ИРИ"

– Аббас Аракчи

Министр обратил внимание на то, что маршруты, по которым суда собираются проходить через пролив, они должны будут согласовывать с Тегераном.

Заявление о разблокировке Ормузского пролива сделал и министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи. Дипломат подчеркнул, что Ормуз полностью открыт для всех коммерческих судов, которые могут свободно передвигаться в нем до окончания срока действия режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором выразил благодарность Тегерану за открытие Ормузского пролива.

Напомним, что перемирие Израиля с Ливаном начало действовать сегодня в полночь по московскому времени. Оно продлится 10 дней.