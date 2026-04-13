Европейские страны обсудят трехэтапный план по Ормузскому проливу – СМИ

Британские СМИ пишут, что лидеры европейских стран в предстоящем саммите по разблокировке Ормузского пролива обсудят возможное подписание трехэтапного плана о свободе судоходства.

"Европейские лидеры будут работать над трехэтапным планом"

– источник

Согласно публикации, в ходе первого этапа этого плана предполагается дипломатическая и политическая координация для определения количества средств, которые необходимы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Второй этап плана предусматривает логистическую поддержку тех судов, которые оказались фактически заблокированными на территории пролива, утверждают источники.

И, третьим, завершающим уровнем является выработка военных мер для обеспечения свободы судоходства, но, как пишет Financial Times, эти крайние меры могут быть реализованы только после достижения долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Тем не менее, по утверждению источника, конкретных результатов от этого саммита пока ожидать не стоит.

Напомним, ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция в условиях блокады США Ормузского пролива на текущей неделе проведут саммит по свободе судоходства с участием других европейских лидеров.