Франция готова участвовать в разблокировке Ормузского пролива после войны

Франция готова поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива, такое заявление сделал министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад.
Однако, в Париже готовы на это пойти исключительно при условии завершения войны на Ближнем Востоке, обозначил он.
"После военных действий обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе. Это будет происходить не в рамках военных действий, а после войны"
– Бенжамен Аддад
Также, по его словам, Иран должен отказаться от обогащения урана для стабилизации обстановки в регионе.
Кроме того, министр подчеркнул, что Франция стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и вновь призывает стороны прекратить военные действия.
"Мы стремимся к деэскалации и переговорам на Ближнем Востоке. (Необходимо - ред.) найти дипломатический путь для решения проблемы иранской ядерной программы"
– Бенжамен Аддад