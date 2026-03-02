Франция готова участвовать в разблокировке Ормузского пролива после войны

В Париже заявили о том, что рассматривают возможность участия в операции по разблокировке судоходства в Ормузском проливе, но только при условии полного завершения конфликта в регионе.

Франция готова поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива, такое заявление сделал министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад.

Однако, в Париже готовы на это пойти исключительно при условии завершения войны на Ближнем Востоке, обозначил он.

"После военных действий обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе. Это будет происходить не в рамках военных действий, а после войны"

– Бенжамен Аддад

Также, по его словам, Иран должен отказаться от обогащения урана для стабилизации обстановки в регионе.

Кроме того, министр подчеркнул, что Франция стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и вновь призывает стороны прекратить военные действия.

"Мы стремимся к деэскалации и переговорам на Ближнем Востоке. (Необходимо - ред.) найти дипломатический путь для решения проблемы иранской ядерной программы"

– Бенжамен Аддад