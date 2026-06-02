Вестник Кавказа

Америку не предупреждали о стремлении Ирана к ядерному взрыву – Рубио

Америку не предупреждали о стремлении Ирана к ядерному взрыву – Рубио
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том, что в Белом доме не получали уведомлений от Ирана о проведении возможного предупредительного ядерного взрыва.

Иран не предупреждал США через Пакистан о готовности провести предупредительный подрыв ядерного устройства из-за эскалации конфликта, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Как он отметил, данные американской печати не являются правдивыми, в Белом доме такую информацию не получали.

"Я не видел таких сообщений. И мне неизвестно ни о каком таком сигнале"

— Марко Рубио

По его словам, такой сигнал "был бы удивительным".

"Мне бы было известно о таком, если бы это произошло" 

— Марко Рубио

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