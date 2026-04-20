Новая партия дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению

Во вторник из Азербайджана в Армению отправилась новая партия дизельного топлива. В общей сложности в этот раз Армения получит почти тысячу тонн этого топлива.

Еще одна партия дизельного топлива выдвинулась сегодня из Азербайджана в Армению.

Состав выехал со станции "Баладжары", которая входит в состав "Азербайджанских железных дорог", в направлении станции Беюк Кесик. В нем 16 вагонов. В общей сложности в Армению будет доставлено 974 т дизельного топлива.

Уточняется, что поезд проедет в Армению транзитом через Грузию.

Напомним, осенью прошлого года Баку отменил все прежние ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению, которые действовали с момента оккупации. Об этом стало известно 21 октября, данную информацию сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.