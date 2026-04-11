Баку и Ереван установят деловые связи в ближайшем будущем – Пашинян

Баку и Ереван уже в самом скором времени установят связи между деловыми кругами, убежденность в этом выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе презентации предвыборной программы своей партии "Гражданский договор".

Глава армянского правительства отметил, что ряд программ уже находятся на стадии реализации. Премьер-министр указал на постепенное, "небольшими шагами", налаживание торговли между странами, подчеркнул, что контакты между представителями гражданского общества уже получают конкретное воплощение в жизнь.

"Я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем будут установлены и деловые связи, которые являются одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира"

– Никол Пашинян

Армянский премьер пояснил, что для реализации мира с Азербайджаном Баку и Ереван должны продолжать поддерживать диалог в разных сферах: как в области политики, так и в культуре и гуманитарной сфере. Пашинян заверил, что "Гражданский договор" будет работать над поддержкой этих направлений.