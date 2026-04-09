Габала приняла четвертый круглый стол армяно-азербайджанского диалога "Мост мира"

В Габале в эти дни прошло четвертое заседание Инициативы "Мост мира", в рамках которой прямой диалог ведут экспертные группы Азербайджана и Армении. Заседание заняло два дня и было посвящено как двусторонним, так и общерегиональным вопросам.

Вчера и сегодня в Габале состоялись мероприятия четвертой встречи представителей гражданского общества Азербайджанской Республики и Республики Армения в формате Инициативы "Мост мира". По уже сложившейся традиции в ней участвовали сотрудники НПО, медиа и аналитических структур двух государств.

Четвертая встреча была организована зеркально с третьей, состоявшейся 13-14 февраля в армянском Цахкадзоре: как и тогда, прибытие делегации соседней страны было организовано по сухопутному маршруту через делимитированный участок армяно-азербайджанской границы в Товузском районе АР. Представители Армении прошли все стандартные пограничные процедуры, что стало еще одним символом постепенной нормализации отношений Баку и Еревана.

Четвертая встреча состояла из четырех сессий, посвященных перспективам армяно-азербайджанского урегулирования, региональным геополитическим событиям, ситуации в соседних странах и потенциальное влияние глобальной обстановки на мирные процессы на Южном Кавказе.

Также представители обеих сторон рассказали об исследованиях актуального отношения населения своих стран к нормализации контактов Баку и Еревана, об ожиданиях граждан от мирного состояния Южного Кавказа и их тревогах. В связи с этим четвертая сессия была посвящена дискуссии о дальнейших мирных инициативах для развития армяно-азербайджанского диалога на уровне гражданского общества.

После этого по еще одной традиции к участникам встречи присоединился представитель госруководства. Если в феврале в Цахкадзоре с азербайджанскими делегатами говорил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, то сегодня с армянскими эксперта провел беседу помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Во время беседы были затронуты вопросы влияния гражданского общества на урегулирование, прогресс мирной повестки дня и проблемы безопасности на Южном Кавказе.

Участники четвертой встречи на итоговой пресс-конференции подчеркнули, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет. Дискуссии проходили в конструктивной атмосфере открытого диалога. Формат Инициативы "Мост мира" демонстрирует эффективность и продолжит свою работу.

Куратор инициативы, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов обратил внимание на действенность организации диалога экспертных групп Азербайджана и Армении в двусторонней форме, без посредников.