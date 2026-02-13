Армянская делегация прибыла в Азербайджан для участия в "Мосте мира"

Делегация представителей гражданского общества Армении прибыла в Азербайджан, цель визита – участие в азербайджано-армянском диалоге в рамках инициативы "Мост мира".

Представители армянского гражданского общества прибыли в Азербайджан, где примут участие в двустороннем диалоге в рамках инициативы "Мост мира".

Делегация из Армении пересекла сухопутную границу. Ее участники прошли через делимитированный и демаркированный участок границы, при этом были осуществлены все требующиеся процедуры пограничного и паспортного контроля.

В программе визита – участие в двустороннем круглом столе, который будет проходить 10–12 апреля. На нем будут рассматриваться нынешнее состояние мирного процесса, работа участников инициативы "Мост мира" в своих странах и ситуация в регионе.

Кроме того, на особых сессиях будут обсуждаться вопросы продвижения мира на уровне общества и упрочения доверия на дальнейших этапах мирного процесса.

Напомним, что в предыдущий раз встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоялась на территории Армении. Впервые азербайджанские эксперты прибыли в Армению через делимитированные и демаркированные участки сухопутной границы, через все необходимые процедуры. Сначала 13-14 февраля в городе Цахкадзор прошел двусторонний круглый стол. Кроме того, состоялась встреча азербайджанской делегации с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном. Представители Азербайджана встретились также с замглавы МИД Армении Вааном Костаняном.