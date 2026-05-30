"Хезболла" готова к полному прекращению огня с Израилем - СМИ

По сообщениям СМИ, движение "Хезболла" заявило о готовности организации гарантировать и соблюдать полное прекращение боевых действий с Израилем на юге Ливана.

В Ливане движение "Хезболла" готово к полному и немедленному прекращению огня с Израилем. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на советника спикера ливанского парламента Али Хамдана.

​От лица председателя парламента Набиха Берри он сообщил послу США в Бейруте Майклу Иссе о готовности группировки к перемирию, не требуя при этом незамедлительного вывода израильских сил с юга Ливана.

​Власти США при этом сомневаются, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пойдет на всеобъемлющее перемирие, так как израильская армия планирует продолжать удары по Дахии.

​На этом фоне Иран приостановил контакты с США из-за атак на ливанскую территорию. По данным агентства Tasnim, Тегеран готов перекрыть Ормузский пролив для оказания прямого давления на Израиль.