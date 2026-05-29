МИД Ирана: прекращение огня в Ливане – условие сделки с США

В Тегеране напомнили, что видят необходимым условием заключения соглашения с США остановку боевых действий в Ливане. Непостоянство позиции Вашингтона затягивает переговорный процесс, отметили в МИД Ирана.

Прекращение огня в Ливане Иран считает один из важных условий возможной сделки с США, об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Мы настаиваем на том, что прекращение огня в Ливане является необходимым условием для любой сделки, направленной на прекращение войны"

– Эсмаил Багаи

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали: Израиль запросил разрешение у США на ужесточение ударов по Бейруту.

Еще одной проблемой, мешающей заключению сделки, является непостоянство позиции американской стороны, отметил представитель МИД Исламской Республики.

"Другая сторона постоянно меняет позицию, озвучивает новые или противоречащие друг другу требования и посылает различные, противоречащие друг другу сообщения в СМИ, и нет ничего удивительного в том, что такая ситуация затягивает процесс переговоров"

– Эсмаил Багаи

По данным СМИ, на прошлой неделе США Дональд Трамп ужесточил условия возможной сделки с Ираном.