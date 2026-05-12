В Саудовскую Аравию будут летать три российских авиакомпании

Три авиакомпании готовы начать выполнять полеты из РФ в Саудовскую Аравию, рассказали в Минтрансе. Перевозку на данном направлении планируется нарастить на фоне безвиза.

Министр транспорта России Андрей Никитин перечислил перевозчиков, которые вскоре могут приступить к выполнению рейсов в Саудовскую Аравию.

Сейчас между Москвой и Джиддой полеты выполняет саудовская компания Flyadeal. Вскоре на международное направление придут российские перевозчики, передает РИА Новости.

"Скоро в сеть добавится "Азимут" с полетами из Махачкалы. Также готовность подтвердили Red Wings и "ЮТэйр", мы ждем соответствующих разрешений от саудовской стороны"

– Андрей Никитин

Напомним, безвизовый режим между Российской Федерацией и Саудовской Аравией действует с 11 мая этого года.