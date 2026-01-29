Ингушский музей краеведения покажет находки из села Лялах

В ингушском Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова пополнение – его экспозиция пополнилась новыми артефактами, найденными учеными в ходе раскопок в районе древнего селения Лялах на территории горной Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В музей передано около 100 наиболее сохранных и значимых предметов. Артефакты поступили по итогам раскопок, проведенных в октябре-ноябре 2025 года. Работы велись на территории трех боевых и двух жилых башен"

- Махмуд-Али Калиматов

В ходе раскопок, которые были проведены специалистами в конце минувшего 2025 года в селении Лялах, археологами было обнаружено 157 предметов, которые пополнили коллекцию с учетом предыдущих полевых до 267 экспонатов, рассказали в музее, передает портал "Это Кавказ".

При этом краеведы подчеркнули: главная сенсация этого сезона - даже не количество находок, а их уникальное качество и сохранность – так, самой необычной и редкой находкой оказались деревянные пальцевые замки, настоящее чудо инженерной мысли XIX-XX веков, которые, несмотря на века, сохранили свою функциональность.

Еще одна приятная новость для путешественников, интересующихся архитектурой и бытом народов Ингушетии – вскоре музей имени Мальсагова переедет в новое здание, где будут созданы современные условия для хранения и экспонирования археологических находок, добавил Калиматов.