ЕС отказался от предъявляемых к Грузии требований – Шалва Папуашвили

Спикер грузинского парламента раскритиковал ЕС за двойные стандарты после выборов в Венгрии. Неделю назад победу на выборах в этой стране одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Евросоюз отказался от собственных требований, которые годами предъявлял Грузии. Такое заявление сделал 20 апреля спикер парламента республики Шалва Папуашвили, комментируя недавние выборы в Венгрии.

Он подчеркнул, что оппозиционный лидер в Венгрии получил однопартийное конституционное большинство, и все поздравили его.

"Вспомните, какой истерикой это сопровождалось у нас, когда Брюссель утверждал, будто без коалиционного правительства не может быть власти, а однопартийное большинство – это недемократично"

– Шалва Папуашвили

Спикер парламента добавил, что они сами подтвердили, что главное – выбор народа, и если люди так выбрали, это надо принять.

