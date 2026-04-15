Спикер парламента Грузии обсудит в Стамбуле отношения с ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о намерении обсудить на сессии Межпарламентского союза в Стамбуле отношения с Евросоюзом. Об этом сообщают грузинские СМИ.

"Мы обсудим с представители государств-членов ЕС отношения между Грузией и ЕС, а также неблагоприятную ситуацию, которую мы наблюдаем со стороны Брюсселя, когда, к сожалению, пути диалога блокируются"

- Шалва Папуашвили

Папуашвили также указал на растущую потребность стран в отстаивании собственного суверенитета. По его словам, сейчас необходимо выработать совместные механизмы противодействия любому иностранному давлению на внутренние дела государств.

"В наши дни все стремятся защитить свои национальные интересы от внешнего вмешательства, поэтому я хочу поговорить о необходимости единого подхода для реагирования на гибридные угрозы внешнего вмешательства"

- Шалва Папуашвили

Напомним, в эти дни в Турции проходит 152-я Ассамблея Межпарламентского союза. Мероприятие в Стамбуле собрало более 2400 делегатов из 160 государств мира. Данная организация объединяет представителей законодательных органов из разных стран для координации действий и политического диалога. Стоит отметить, что Турция принимает съезд объединения уже в четвертый раз.